Reformierakonna endine perasekretär Kert Valdaru on otsustanud loobuda riigikokku kandideerimisest. Foto: Eesti Meedia / Scanpix

Kert Valdaru loobus riigikokku pürgimisest

Riigikokku kandideerimisest loobunud Reformierakonna endine peasekretär Kert Valdaru kinnitas, et tema otsuse taga ei ole pettumus Reformierakonnas või poliitikas, vahendas Delfi.

Valdaru sõnul jõudis praeguseks kätte koht, kus tuli otsustada, kas ta tahab minna riigikogu valimistele ja ka riigikokku. "Leidsin pärast seda, kui Marika Priske oli mulle sellise pakkumise teinud, et ma pigem eelistaksin riigikogu tööle ikkagi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses töötamist," ütles ta.

Pool aastat Reformierakonna peasekretär olnud Kert Valdaru teatas novembri alguses, et astub peasekretäri ametist tagasi, et kandideerida riigikogu valimistel. Täna teatas ta, et loobub ka Reformierakonna nimekirjas riigikokku kandideerimisest ning naaseb oma vanale töökohale Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhtkonnas.

Pikemalt saab lugeda Delfist.