EL prognoosib Eesti majanduskasvu alla potentsiaali langemist

Euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis hoiatas euroala majanduskasvu nõrkuse eest Foto: Raul Mee

Lähiaastatel alaneb Eesti majanduskasv alla 3 protsendi ehk allapoole potentsiaalset kasvumäära, prognoosib Euroopa Komisjon.

Ühtlasi tähendab see eelarve struktuurse positsiooni paranemist, mis neljapäeval avaldatud Euroopa Komisjoni prognoosi järgi on tänavu 1,5 protsendiga SKP-st miinuses, järgmisel aastal 1 ja ülejärgmisel 0,5 protsendiga. Vahe rahandusministeeriumi prognoosidega on sealjuures 0,3 protsendipunkti.