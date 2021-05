Nädala lood. Ülevaade Tallinna börsi dividendimaksjatest ning uued märgid kinnisvaraturult

Tallinna Kaubamaja Foto: Liis Treimann

Sel nädalal läksid Äripäeva lugejatele enim korda investeerimisega seotud teemad ning uued märgid kinnisvaraturult.

Maa-ameti statistikat selgub, et aprillis müüdi Tallinnas 983 korterit, mis on kaks protsenti vähem kui märtsis. Pealinna korteri ruutmeetri hind langes kuuga 2,3 protsenti 2201 euroni.

1Partner Kinnisvara juhi Martin Vahteri sõnul tehti aprillis Tallinnas kokku 1407 kinnisvaratehingut, mis on küll üle kahe korra enam kui mullu samal ajal, kuid enne koroonakriisi tuli sarnaseid kuid ikka aeg-ajalt ette.

„Kuna pakkumiste arv seoses koroona-aastaga vähenes, siis tõesti on defitsiidi ilmingud – valik on väiksem ja müügiperioodid lühikesed, kuid tehingumahtude mõttes midagi erakordset praegu ei toimu. Pigem on tegemist psühholoogilise efektiga – inimestel on tunne, et kui praegu ei osta, siis rabatakse eest ja enam uut võimalust ei teki. Tegelikult see nii pole,“ ütles Vahter. Miks defitsiit lõpmatuseni kesta ei saa, loe siit.

Samas ütles Kaamos kinnisvara juht Kaido Jõeleht, et praegu on olukord kinnisvaraturul suisa roosiline. "Me pole veel ehitama hakanud, aga enamus kortereid on müüdud," märkis ta.

Kuula Jõelehe intervjuud Äripäeva raadio hommikuprogrammis siit:

Küll aga võib tulevasi koduostjaid ja kinnisvaraturgu hirmutada hiljutine teadaanne, et kui kinnisvarahinnad ja majapidamiste võlakoormus peaksid väga kiiresti kasvama hakkama, siis on keskpank valmis karmistama eluasemelaenude andmise nõudeid.

Esmajoones arvab keskpank, et hindade kiire tõusu tingimustes peaks riik üle vaatama tingimused, millega KredEx eraisikute kodulaene käendab. Loe selle kohta edasi siit.

Saaremaa suurettevõtja kriminaaluurimise keskmes

Kolmapäeval selgus, et keskkriminaalpolitsei tegi teisipäeval ja kolmapäeval Saaremaal läbiotsimisi seoses Tullio Libliku äridega.

Läbiotsimised WOW Keskuse arendaja ja ehitaja kontorites Saaremaal on seotud 1,9 miljoni euro suuruse EASi toetusega, mis otsustati 2018. aasta kevadel anda tuntud ärimehe Tullio Libliku juhitavale firmale Tulik Invest OÜ.

Mida ütles Liblik asja kohta ise, loe siit.

Dividendimaksjad said selgeks

Sel nädalal avaldasime ka suure nimistu Tallinna börsi ettevõtetest, kes dividendi maksavad. Selgub, et Tallinna börsiettevõtete kontodelt liigub tänavu aktsionäride kontodele üle 93 miljoni euro.

Tänavused Tallinna börsi suurimad dividendimaksjad on absoluutnumbrites Tallinna Kaubamaja, Tallinna Sadam ja Merko, kes maksavad kolme peale kokku üle 60 miljoni euro eest dividende.

Kui suureks kujuneb dividenditootlus (andmed 3. mai seisuga), kes on dividendi maksmisest loobunud ja kes hakkab dividendi maksma kvartaalselt, loe siit.

Investor Madis Müüril õnnestus panna aga Arco Vara aktsia rallima. Miks Müür ettevõtte aktsiale tähelepanu juhtis ja mida ta järsust hinnahüppest arvas, loe siit.

Kui Müür on investoritele tuttav nimi, tegime sel nädalal juttu Eesti džässmuusik Susanna Aleksandra Veldiga, kelle portfell näitab enam kui 500protsendilist tootlust. Tema muredest ja rõõmudest investorina saad kuulata siit:

Mööda poode!

Läinud nädalal küsisime erinevate poodide käest, kuidas nad end valmis seavad. Kauplused tunnistasid siis, et "luugimüügi“ ja e-poest tellitud pakkide väljastamisega on poed korrast ära. Suuremad aianduskeskused tõdesid, et neil käib nii kiire jooksmine ja valitseb nii suur segadus, et ei ole mahti seda fotokaamera ees näidata.

Esmaspäevast alates on aga taasavatud kauplused, tõsi, piirangutega. Mis pilt avanes kauplustes, uudista siit.

Iseäranis hästi läheb aga motopoodidel - rahvas on need poed sisuliselt tühjaks ostnud. Mis meeleolud Harley Davidsoni Tallinna poes valitsesid ja milles motikakriis seisneb, loe ja kuula edasi siit.

Äripäeva nädalat kokkuvõtvat saadet "Äripäev eetris" kuula aga siit: