Väikelinna kinnisvaraturu pöörab tõusule ka üksainus arendus

Restoran läks Google'i kaardirakenduse tõttu pankrotti

Kui Google Maps hakkas ühe USA restorani kohta teatama, et see on nädalavahetustel kinni, läks see pankrotti, sest turistid sinna enam ei jõudnud, rääkis Triniti advokaadibüroo partner Karmen Turk saates "Triniti eetris".

