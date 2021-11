Mariti viis Eestis keelatud haagisrongiga veoauto rooli Skandinaaviasse igatsus

Marit Peedumäe hiiglasliku haagisrongiga rekaga Rootsis teele asumas. Foto: Erakogu

Eesti maanteedel ei ole veel 25meetrised haagisrongid lubatud, aga 39aastane eestlanna Marit Peedumäe juba sõidab sellisega Skandinaavias.

Neljapäeval, 11. novembril ilmub Äripäeva tellijatele Sõidukite erileht.

Järgneb intervjuu Marit Peedumäega.

Miks te rahvusvaheliste vedude autojuhiks hakkasite? Soovisin oma mehega rohkem koos olla. Kui ma kohtusin oma abikaasa Heinariga ja alustasin kooselu, siis mõnda aega oli kõik rõõsa ja rõõmus – kuni tekkis üksildustunne, mis viis kooseluprobleemideni, sest mees oli töö tõttu pidevalt kodust ära. Samuti soovisin ma ka ise rohkem raha teenida, kui ma seda müüjana tegin.

Kas juba lapsena olite autode fänn? Minul on tehnika vastu huvi olnud väiksest peale. Ka mu vend oli juba lapsena mootorrattur ja krossisõitja. Isa õpetas pani mind ka juba pisikese tüdrukuna erinevate masinatega sõitma. Tänaseni armastan ka mootorrattaga sõitu.

Kui kiiresti sõidueksami läbi tegite? Rekajuhi load tegin Paides ja sain esimesel korral eksamitest läbi. See pole nii raske, aga harjutada on vaja. Mul on kõik kategooriad käes. Olen eriti uhke selle üle, et saan suurepäraselt hakkama ka 25meetrise haagisrongiga, mis Eesti teedel isegi lubatud ei ole. Sõidan sellega Skandinaavias, sest seal on need seaduslikud.

Mis on teie lemmikmark? Scania, sest minu jaoks on selle rooli­asend kõige mugavam. Olen lühikest kasvu ja Scanias saan rooli oma kasvu järgi reguleerida.

Mis firmas te praegu töötate? Ahren Transpordis. Olen siin töötanud veidi enam kui aasta, aga kokku jookseb mul kuues aasta staaži veokijuhina. Sõidan Rootsis, Soomes, Norras, Hollandis, Saksamaal ja Taanis.

Kuidas te pereelu ja töö ühildate? Minul lapsi ei ole. Abikaasal on täiskasvanud poeg. Väikeste lastega naine rahvusvaheliste vedude otsi hästi teha ei saa. Ma olen tööl näiteks 3,5 nädalat järjest – väikeste lastega naised nii kaua kodust eemal olla ei saaks.

Ma küll tean paari naist, kellel on väiksed lapsed, aga nad vajavad kedagi, kes sel ajal nende kodus elaks. Pigem hakkavad naisrekajuhiks need, kelle lapsed suured, või siis sõidavad need naised vaid Eesti piires.

Kuidas teil istmik ära ei sure, kui pikalt sõidate? Istmik ja ka põis harjuvad väga kiiresti ära. Kui hakkab pissihäda peale tulema, siis juba tead, et ongi vaja kohustuslik paus teha. Meil on sunnitud paus vähemalt iga 4,5 tunni järel, siis tuleb 45 minutit pausi pidada, et sõita uuesti 4,5 tundi, aga pause võib teha ka rohkem. Kui sõidan näiteks Rootsist Hollandisse, siis tuleb laevasõidul kaks pikemat pausi sisse.

Kas teil on alati sõites paariline ka? Ahrenis sõidan enamik otsad abikaasaga ekipaažina.

Mis näoga politsei naisrekajuhti vaatab? Meenub üks varasem juhtum Poolas, kus politsei kontrollis töö- ja puhkeaja seadusest kinnipidamist. Kui kabiini ukse avasin, oli politsei tõeliselt üllatunud näoga ja ei tahtnudki enam dokumente, ütles hoopis nii: “Oi, naisterahvas roolis, siis on teil dokumendid küll kindlasti korras.”

Euroopas politseinikud naisrekajuhte nähes enam ei imestata, sest seal sõidab palju naisi.

Eestis on töötavaid naisveoautojuhte kindlasti üle 60, sest Eesti naisrekajuhtidel on oma FB-leht. Seal on kõik 60 naist lubadega ja nad töötavad – kes Eestis, kes välismaal.

Mis oli algajana teie jaoks kõige raskem? Kindlasti tagurdamine, aga alguses olid kogenud juhid ikka abiks. Kaugsõidu autojuhid on üldjuhul sõbralik rahvas.

Miks rekajuhid kasutavad neid nn lällareid?

Lällareid kasutame info edastamiseks, aga ka selleks, et oleks lõbusam sõita – et eriti öösiti paremini vastu pidada. Lällarites lobisetakse kõigest ja tehakse ikka nalja ka, aga peamiselt on see info jagamiseks – näiteks, et kuskil on politsei ees.

Kas te magate autos, kui kolm nädalat järjest tööl olete? See oleneb tööandjast. Meie firmal on Rootsis oma maja, kus igal veoautojuhil on oma voodikoht – kõik pikemad tööpausid oleme seal. Seal saab ka ise süüa teha. Aga igas firmas sellist maja ei ole, kus saab voodis magamist võimaldada.

Kas teil on metsaparklates paagist kütust või koormast kaupa ka varastatud? Jah, autojuht ei jaksa öösel koormat valvata, kui ta on üheksa tundi järjest sõitnud. Tanklates on turvalisem magamiseks peatuda, seal on igal pool kaamerad väljas.

Seda, et kütus on ära varastatud, avastasime abikaasaga ükskord alles hommikul. Paagikork oli kadunud.

Mida soovitate teistele naistele? Minul oli see nii õige otsus. Julgen ka teistele 100% soovitada. Võtke kätte ja tehke load ära. Eriti meie firmas hoitakse inimesi väga.

Kuidas palk on? Oleneb naiste varasemast tööst. Mina sain bensiinijaamas müüjana töötades 3-4 korda väiksemat palka. Praegune töö on ka varasemast palju lihtsam.

Mitu naisveoautojuhti teie firmas tööl on? Olen hetkel ainus, ehk tuleb varsti keegi juurde. Ma rõõmustaksin väga. Töö on hästi tasustatud. No tõsi on muidugi see, et kõik autojuhid siiski arvavad, et palk võiks alati suurem olla, aga see on vist igal ametikohal nii.

Mina tegin enne lihtsaid töid: müüjana, kaupluse juhina. Tänane töö on neist kõige mugavam ja kordades kõrgema tasuga. Müüjana olid mul jalgade peal 24tunnised vahetused. Nüüd saan ma rohkem reisida, ringi liikuda. Olen proovinud ka säästa, aga see pole küll väga õnnestunud. Ma naudin, et saan omale lubada paremaid asju ja ilusamat elu kui varem.

Naine, kui sa ei taha teha väga rasket tööd madala palga eest, siis tule veoautoautojuhiks, kui tahad väga rasket tööd teha, siis ole müüja.