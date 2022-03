Uudised

Raadiohitid: põgenike lisandumine toob muutused üüriturul

Korterite omanikud on teinud nende soetamiseks suuri kulutusi ega soovi hindade alandamisega rutata. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kuulajatele pakkus sel nädalal enim huvi see, mis toimub põgenike saabudes Eesti kinnisvaraturul. Erinevate nurkade alt vaadatuna muutustest üüri- ja kinnisvaraturul rääkisid kinnisvara analüütik, arendaja ja maakler.

Sõja ja selle mõjudega seotud teemadest jõudsid hittide sekka Kaitseväe juhataja kindralleitnanti Martin Heremi analüüs hetkeolukorrast, transpordisektori muutused ning vaade Vene propagandale kui võimsale relvale.

Nädala kuulatuimad saated:

Martin Herem: Venemaale sobib, kui vesi on mudane ja kõik kardavad

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremi sõnul ei maksa sattuda paanikasse, sest see oleks vesi Venemaa veskile, tema eesmärk ongi saavutada ebastabiilsus oma piiride ümber peamiste konkurentide seas.

Saates räägiti lisaks hübriidsõjast, Ukraina sõja õppetundidest, kuidas kaitsta konflikti olukorras tsiviilelanikkonda ning miks on mõeldamatu lennukeelutsooni kehtestamine.

Põgenikud kinnisvaraturul: 2-3toalised korterid kaovad kiires tempos

20 000 Ukraina põgeniku lisandumine toob kaasa suured muutused üüriturul. Juba praegu on näha 2-3toaliste korterite kiiret kadumist üüriportaalidest, rääkis saates kinnisvara analüütik Tõnu Toompark.

Kinnisvara arendaja Karin Vinkel nentis, et investorid annavad praegu oma kortereid põgenikele üürile tihti tasuta või minimaalse tasu eest, kuid neil, kel on investeeringukorter soetatud laenuga, ei ole see pika-ajaliselt jätkusuutlik.

Lühiajalise üüri turul tegutsev Hilltop Apartmentsi juhatuse liikme Morten Tibari sõnul pole majutuskorterite turul veel suuri muutusi toimunud, kuid tulude vähenemist on sel aastal oodata, kuna Lääne-Euroopa turistid tühistavad broneeringuid ning Venemaalt enam turiste ei tule.

Ärikliendid roolis. Rainer Rohtla: seda inflatsiooni enam tagasi pudelisse ei topi

Euroopa Komisjon peaks tõsiselt mõtlema kütuseaktsiisi miinimumtasemete langetamisele, vastasel juhul ootab meid ees selline inflatsioon, mida enam tagasi pudelisse ei topi, nentis Via 3L juhatuse esimees ja ELEA nõukogu liige Rainer Rohtla saates.

Rohtla sõnul on Eestis oluline üle vaadata fikseeritud hinnaga pikaajalised transpordilepingud, näiteks reisijateveosektoris. Vastasel juhul ei tule transpordisektor selle hinnatõusuga kuidagi toime.

Lisaks arutleti saates sõja mõjudest erinevatele transpordiliikidele, sõjapõgenike võimalikust tööhõivest ja paljust muust.

Maakler: enamik Tallinna üürikorteritest ei ole mõistliku hinnaga

Ukraina sõda on üüriturgu palju muutnud – turule on sisenenud suur hulk uusi üürilevõtjaid ja nõudlus on kasvanud, kuid pakkumine ei tule järgi, ütles Uus Maa kinnisvarabüroo maakler Margit Sild.

Sild märkis, et praegu on Tallinna üüriturul umbes 1000 korterit, kuid mõistliku hinnaga neist on vaid umbes 400. Need on aga pigem pisemad korterid, kuhu näiteks paljud Ukraina sõjapõgenikud oma peredega ei mahu.

Sild tunnistas ka, et kui turul peaks leiduma inimesi, kes keelduvad põhimõtete pärast Ukraina sõjapõgenikele kodusid üürima, siis võiks maakler mõelda, kas on eetiline sellist klienti teenindada.

Peep Kuld: kuidas veenda Putini propaganda ohvrit?

Venelaste propaganda on osutunud võimsaks relvaks ja inimestega lihtsalt vaidlusesse astumisest ei ole kasu, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis ettevõtja, Cleveroni ja ON24 kaasasutaja Peep Kuld.

Usu tasandil on tema hinnangul lihtne tülli minna ning ta avaldas, et sellises olukorras võib toimida teiselt inimeselt küsimuste küsimine.

Samuti on tema sõnul kõige olulisem jõuda sanktsioonidega Venemaa tavakodanikeni, kuna praegu on need eelkõige suunatud oligarhidele. Millise tõhusa sanktsiooni ta välja pakkus, saab kuulata intervjuust.