Kinnisvaraekspert põgenike üüritoetusest: idee on hea, aga kortereid pole ju

Kinnisvaraeksperdi Martin Vahteri sõnul tuleks Tallinnasse ehitada juurde linnaosa jagu uusi kortereid. Foto: Raul Mee

Riik otsustas laiendada üürilepingu toetuste meedet ja pani kohalikud omavalitsused maksma üürileandjatele toetust, et motiveerida neid Ukraina sõjapõgenikke majutama. 1Partner kinnisvarabüroo juhatuse liikme Martin Vahteri sõnul pole see idee iseeneset paha, kuid põgenike majutamise probleemi see siiski ei lahenda – turul lihtsalt pole piisavalt palju üürikortereid.

Põgenike üüritoetusega tahetakse anda üürileandjatele kindlustunne, et kui põgenikel võib tekkida makseraskus, siis üürileandja ei jää rahata. Plaanitav üüritoetus on maksimaalselt 1200 eurot põgeniku kohta.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev