Raadiohommikus: kust raskustes firmale raha saada?

Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja on hommikuprogrammi üks saatekülalistest. Foto: Liis Treimann

Teisipäevases hommikuprogrammis räägime ettevõtete toetamisest, inflatsiooni ülehindamisest, lennundusest, raskustes börsifirmast ja Rail Balticu plaanidest.

Nendel teemadel räägivad EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna, Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja, Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe, PRFoodsi juht Indrek Kasela ja Rail Baltic Estonia juht Anvar Salomets.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Ken Rohelaan.

10.00–11.00 "Kõik energiast ja säästmisest". Tööstused, kaubanduskeskused ja kontorid on asunud üle vaatama oma ventilatsioonisüsteeme, sest see võib energiaarvete juures üsna suurt rolli mängida, selgub saatest.

Kokkuhoiukohti leiab nii vanu süsteeme uuendades kui ka süsteemi kasutamist üle vaadates, ütles sisuturunduslikus saates ventilatsioonisüsteemide täislahendusi pakkuva firma Feliton Grupp juht Eero Kikerpill. Tüüpvigadest rääkides nendib Kikerpill aga, et need on mõnikord nii lihtsasti lahendatavad ega nõua suuri kulutusi – osataks neile vaid tähelepanu pöörata. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Selle aasta viimases kuu toimetamisi kokku võtvas saates vaatame üle, millised positsioonid on Toomase portfelli novembris enim panustanud ja mis positsioonid rõõmustamiseks palju põhjust ei anna. Heidame pilgu ka teistele olulistele sündmustele, mis novembris nii kodubörsil kui ka laias maailmas laineid lõid.

Kindlasti tuletame meelde mõned olulised nüansid, mida iga investor veel enne aasta lõppu võiks läbi mõelda või mida iseenda tulevikku silmas pidades jõuaks veel ära teha. Stuudios on Äripäeva börsitoimetuse tiim, saatejuht on Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Aasta viimases saates arutlevad Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja müügitreener Andres Kiviselg selle üle, et kuigi 80% detsembrikuu tööpäevadest on veel alles ees, tuleb ikka ja jälle ette jutte ja mõtteid sellest, kuidas selleks aastaks on müügid tehtud ja uut müüki enam peale ei tule. Kuidas selline mõtteviis aitab meil edasi liikuda ja oma müügitulemusi kasvatada?

Lisaks eelnevale käsitletakse saates viit levinud müüti, piiravat uskumust või n-ö mõttelõksu, mis hoiavad meid tagasi meie müügipotentsiaali realiseerimisel. Millised need mõttelõksud on ja kuidas neid enda jaoks ümber sõnastada ja enda kasuks tööle panna? Sellest kõigest juba lähemalt saates.

13.00–14.00 "Eetris on turundusuudised". 2021. aasta alguses oli Eesti kimpus murega, kuidas saada IT- ja tehnoloogiasektorisse talente, kui piirid on suletud. Work in Estonia (EASi ja KredExi ühendasutuse programm) lõi selle tarbeks turunduskampaania „Just Log In“, mis osutus tõeliselt silmapaistvaks ja täitis edukalt oma eesmärki.

Mõni nädal tagasi sai kampaania tunnustuse Londonis City Nation Place'i auhindade jagamisel, kus kampaania pärjati eriauhinnaga parima majandusarengu kommunikatsioonistrateegia kategoorias. Kampaania käigus jõudis Work in Estonia kodulehele üle 10 000 kandidaadi üle kogu maailma ning paljud ettevõtted leidsid soovitud talendid.

Kampaania telgitagustest ja edust räägivad Age Creative'i digi-loovstrateeg Aleksandr Dmitrijev ja Work in Estonia turundusjuht Kristi Veskus. Saadet juhib Keit Ausner Äripäevast.

15.00–16.00 "Kasvupinnas". Saates tuleb juttu toetustest ja toidujulgeolekust. Külas on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel-Taavi Bulitko. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

