Eestlased pääsesid kergelt

Ränka rahapesujamasse mässitud Danske pääses Eestis kergemalt kui Läti ABLV pank, kes maadleb praegu rahapesusüüdistustega, kirjutab ajakirjanik Marge Väikenurm.

Mõlemat panka seob kaks märksõna: rahapesu ja Aserbaidžaan. Ka ABLV pank lasi praeguse info põhjal läbi tehinguid, mille niidid viivad Aserbaidžaani, mille võimurite raha ka Eesti kaudu pesti.

Neil kahel pangal on aga üks oluline erinevus. Läheme veidi ajas tagasi. August, 2015. Keset suvist puhkusteaega teatab Danske juht Aivar Rehe, et paneb ameti maha. Kümme aastat panka juhtinud Rehe ütles, et on aeg anda juhtohjad üle uutele tegijatele. Tema kingadesse astub Ivar Pae – läinud aastal rääkisid Pae kohta panga siseeluga kursis olijad Äripäevale, et Pae toodi Taanist puhastustööd tegema.