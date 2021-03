Ära maga maha lähipäevade parimat teenimisvõimalust

Arvamuskonkursi Edukas Eesti peaauhind on 10 000 eurot. Foto: Liis Treimann

Kui sul on hea teostatav idee, millega muuta Eesti edukamaks, ära hoia seda peas ega sahtlis, vaid pane see kirja, saada Äripäeva arvamustoimetusele ja võida 10 000 eurot – jõuad veel, soovitab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Üheksanda arvamuskonkursi Edukas Eesti finišijoon läheneb. Järgmise kolmapäeva 31. märtsi südaööl on artiklite esitamise lõpptähtaeg, mis kõik konkureerivad 10 000 eurosele peaauhinnale ja teistele priisidele. Seni oleme avaldanud ligi 40 võistlustööd, praeguseks konkursile esitatud kirjutiste läheneb arv poolesajale. Kas me ehitame Tallinna monorelsi või teeme enneolematu vahetusõpilaste programmi, ühendame II ja III pensionisamba või loome digiturismi andmebaasi, reformime investeerimiskontot või maamaksu – see on vaid väike valik tänavustest konkursilugudest.

Elame teises koroonakevades ja ehkki pandeemia pole veel kaugeltki murtud, prognoosivad ökonomistid kiiret kasvu neile, kes suudavad kriisist kõige nutikamalt väljuda. Teisalt seisab ühiskond silmitsi paljude probleemidega, mis piirangute tõttu on riigis võimendunud. Keegi ei tea täpselt, milliseks kujuneb uus normaalsus, aga inimesed oma soovide ja unistustega on ikka endised. Seega – kõikvõimalikud ideed ja lahendused, mis teevad elu paremaks, on teretulnud.

Edukas Eesti on maraton, mitte sprint. Ehkki alustasime mullu novembris, võib võita ka hoogsa lõpuspurdiga ning konkursi ajalugu on näidanud, et ka viimastel päevadel ning isegi viimastel tundidel laekub häid kirjutisi eri taustaga autoritelt eri teemadel.