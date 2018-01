Kas rekkatäis raha teeb õnnelikuks?

Ainult tellijale

Raha ning eluga rahulolu on omavahel üsna selgelt seotud, tõdes psühholoogiadoktor ning ettevõtja Eva-Maria Kangro investor Toomase konverentsil.

Kangro sõnul aitab majanduslik heaolu luua küll mõningaid eluga rahulolu eeldusi, näiteks turvatunnet ja valikuvabadust, kuid teatud piirist ei mõjuta raha hulk ning sissetuleku suurus enam inimeste õnnetunnet. "USAs on uuritud, et selleks piiriks on 75 000 dollarit aastas, kõrgem sissetulek annab tugevama enesekindluse ja väärtustunde," märkis Kangro. "Raha päriselt õnnelikuks ei tee, kuid mõne eelduse aitab ära täita."

Põhjuseid, miks inimesed tahavad miljonäriks saada, on Kangro hinnangul mitmeid. "Rahal on emotsionaalne tähendus," rõhutas ta ja lisas, et inimese emotsioonide mõjutamisel on spetsiifiliselt erilisel kohal raha. "Lisaks sellele, et see annab kindlustunnet ja sõltumatuse tunnet, on see paljude inimeste jaoks sotsiaalse enesemääratluse vahend, võimu ja prestiiži sümbol." Samuti võib raha keerutamine tähendada intellektuaalset naudingut, sest võimaldab tunda end intelligentsena.

Karjaefekt börsidel

Põhjus, miks börsidel tekib aga karjaefekt, seisneb Kangro sõnul inimese aju emotsionaalses ülitundlikuses ning selles, et inimestele on omane juhinduda teiste eeskujust. "See ei tähenda, et see end tingimata ära tasub, börsisituatsioonides võib teiste järgimine toimida ristivastupidi ning karjaefekti teke koht, kus lamp peaks põlema minema."

Lisaks kahandab karjaefekt inimeste kriitilist mõtlemisvõimet ja tuhmistab seda.

Mis puudutab riskide võtmist, siis Kangro sõnul mõjutab selleks valmisolekut investori silme ees oleva hüve suurus. "Suur hüve silme ees soosib ebamõistlikke riske," märkis ta, kuid lisas, et see toimib ka vastupidi. "Potentsiaalselt suur häving pidurdab, sest kaotusvalu on tugevam kui võidunauding."