Aasia aktsiaturud taastuvad

Aasia-Okeaania regiooni aktsiaturud tõusid täna järsult, sest investorite mure USA tariifide pärast leevenes, vahendab MarketWatch.

Nimelt pole tariifide kehtestamise plaani detaile paika seatud ning vabariiklaste hulgas on palju neid, kes on plaanile vastu astunud. „Investorite hirm kaubandussõja ees on hajunud ning seda võetakse kui poliitilist sõud,“ teatasid OCBC panga analüütikud.

Jaapani Nikkei indeks tõusis 1,8 protsenti, 21 417 punktini. Indeksile pakkus tuge ka jeeni nõrkus. Lõuna-Korea Kospi lisas 1,5 protsenti, Austraalia aktsiaturud tõusid 1,1 protsenti ja Singapuri turud kallinesid 1,2 protsenti.

Hongkongis toimus tugev taastumine – Hang Senig indeks lisas 2,1 protsenti. Veel esmaspäeval kukkus indeks 2,3 protsenti.