EL kaalub USA tehnoloogiafirmade käibe maksustamist

Mait Kraun 15. märts 2018, 09:49

https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180315/BORS/180319829/AR/0/AR-180319829.jpg

Võib juhtuda, et USA tehnoloogiafirmad maksavad tulevikus Euroopa käibe pealt miljardeid dollareid makse – just selliseid vastumeetmeid plaanib Euroopa Komisjon, selgub Financial Timesi avaldatud raportist.