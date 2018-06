Hiina pumpab majandusse 100 miljardit

Hiina keskpank teatas, et langetab kommertspankade kohustuslikke hoiusemäärasid eesmärgiga majandusse raha juurde tuua.

Muudatus hakkab kehtima alates 5. juulist ehk päev enne seda, kui peaksid jõustuma USA ja Hiina kaubandustariifid. Hoiuste määra langetamise tulemusena peaks Hiina majandusse lisanduma 700 miljardit jüaani ehk umbes 107 miljardit dollarit.

Capital Economicsi Hiina majanduse vanemökonomist Julian Evans-Pritchard ütles CNNile, et Hiina riigijuhid näivad olevat õige mures kaubandustariifide võimaliku mõju pärast.

People’s Bank of China juht Yi Gang sõnas möödunud nädalal Hiina riigimeediale, et keskpank kasutab kõikvõimalikke rahapoliitika reguleerimise vahendeid, et takistada Hiina majanduskasvu jahtumist.

Investeerimispanga Societe Generale’i ökonomisti Wei Yao hinnangul peaks Hiina olema aga väga ettevaatlik, kui tahab rahapoliitikat lõdvendada – riigi võlakoorem on suur ning rutakad otsused võivad selle haldamise muuta veelgi raskemaks.

Hiina majandus kasvas ametliku statistika kohaselt möödunud aastal 6,9%. Käesolev aasta algas samuti tugevalt, ent ökonomistide hinnangul on juba näha vihjeid, et majandus võtab hoogu tasapisi maha. Võimaliku kaubandussõja pinged võivad majanduskasvu aeglustada veelgi.