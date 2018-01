Läti peaminister: laevaks osutunud maja tuleb vette lasta

Läti kütuseärimees tõestas kohtus, et tema mereranda ehitatud maja on tegelikult laev.

Eelmisel nädalal ka Eesti meediast läbi käinud uudis Läti kütuseärimehe Argods Lūsiņši mereäärsest kodust, mille kohus tunnistas laevaks, saab uusi pöördeid.

Läti peaminister Māris Kučinskis ütles LNT telesaatele „900 sekundit“, et mere kaldal ehituskeelu alal olev „laev-maja“ tuleb sealt kas ära vedada või vette lasta. „Maja tuleb sealt ühemõtteliselt minema viia, kui see on ehitatud ebaseaduslikult – ja tõenäoliselt nii just ongi. Maja tuleb lasta vette, kui niimoodi välja kuulutati, või peab lihtsalt kaduma,“ kommenteeris peaminister.

Kučinskis teatas esmaspäeval, et keskkonnaministeerium nõuab kahe nädala jooksul kohalikult omavalitsuselt välja selgituse selle kohta, kuidas niisugune ehitis keelutsooni üldse kerkis. „Kahe nädala pärast saame vastata. Kui seaduses on mingi auk, siis tuleb see kiirelt kinni lappida,“ lisas peaminister telekanalile.

Läti meedia kirjutas läinud nädalal, et oligarh Lūsiņš ehitas Kuramaale Pāvilostasse merest kümne meetri kaugusele korraliku maja ning suutis kohtus tõestada, et riigile kuuluval kaitsealusel rannajärsakul ei seisa mitte ebaseaduslik maja, vaid laev.

Laev-maja kuulub ametlikult ettevõttele OOO Alco, mille omanik Lūsiņš on Läti rikaste TOP 100s 9. kohal.