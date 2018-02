Riik muutis tehnoloogialaenu tingimusi paindlikumaks

Eksportivad tööstusettevõtted saavad lisaks masinate ja seadmete soetamisele kasutada tehnoloogialaenu nüüd ka investeeringuteks mittemateriaalsesse varasse, näiteks tarkvara juurutamiseks või inimeste koolitamiseks, teatas majandusministeerium.

KredExi tehnoloogia- ehk tööstuslaen aitab suurendada ettevõtte tootlikkust, see on suunatud ekspordile orienteeritud tööstusettevõtetele, kes tegelevad töötleva tööstuse, mäetööstuse, elektrienergia tootmise, ülekande ja jaotuse ning jäätmetöötluse ja -kõrvaldusega – seepärast saab ministeeriumi teatel tulevikus laenutoote nimeks tööstuslaen. Laenuga saab rahastada panga või liisinguandja nõutud projekti omafinantseeringu osa. Laenusumma on kuni 2 miljonit eurot, kuid mitte üle 40% projekti hinnast.