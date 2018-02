Tööjõupuudus on ettevõtjate jaoks süvenenud

Tööjõupuudus on soodsa majandustsükli seisu ilming ja seda võimendab tööealiste inimeste arvu vähenemine. Viimasest suurest majanduskriisist möödunud kümne aasta kestel on hõive madalpunktist väljunud ja kosunud veidi rohkem kui 90 000 inimese võrra. Kui väliskeskkond püsib stabiilne, siis kohaneb majandus tööjõunappusega suure tõenäolisega sujuvalt. Töötajad lahkuvad väiksema lisandväärtuse ja palgaga töökohtadelt ning nende asemele ei õnnestugi uusi töötajaid leida. Ettevõtted, kes ei suuda tootlikkust parandada ja pakutavat palka tõsta, hääbuvad. Leevendust toob mõningal määral see, et Eesti muutub atraktiivsemaks rände sihtriigiks ja inimeste tervis lubab järjest kauem tööturul osaleda.