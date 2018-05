Töötukassa tahab nimemuutust

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel tegi nõukogule ettepaneku muuta töötukassa nime, kuna praegu on see liiga palju töötusega seotud. Uut nime Paavel veel välja ei käinud.

"Muutusteks on hea aeg, kuna töötukassale on aastatega lisandunud uusi funktsioone. Töötukassa praegune nimi on liigselt kinni töötuse mõistes," rääkis töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel.

Viimase kolme aastaga on töötukassa tegevussuunad ja sihtrühmad olulist täiendust saanud. Töötukassa ei tegele enam ainult töötute inimestega, vaid toetab inimesi nii töö leidmisel kui ka töö hoidmisel.

Alates 2015. aastast pakub töötukassa karjäärinõustamist töötavatele inimestele; eelmisel aastal rakendunud „Tööta ja õpi!“ programm annab ka töötavatele inimestele võimaluse end täiendada.

Lisaks toetab kassa ettevõtteid töötajate leidmisel ja nende oskuste arendamisel, hindab töövõimet ning abistab vähenenud töövõimega inimesi töökoha leidmisel ja hoidmisel.

Tuleva aasta algusest luuakse töötukassa juurde karjäärikeskus, mis ühendab senise Innove Rajaleidja keskuste poolt pakutava karjäärinõustamise- ja info teenuste süsteemi töötukassa senise karjääriteenuste süsteemiga.