Kõrgelt lendav hollandlane Eestis: armastan viimase hetke pakkumisi

Eesti "Juustukuningate" poeketi omanik Erwin Wassenaar avaldas Eesti suurimal turunduskonverentsil Password saladuse, kuidas nad on saanud soodsalt reklaami osta.

Kui Erwin kaksteist aastat tagasi Eestisse tuli, teadis ta vaid seda, et Tallinnas ootab teda eluarmastus Merit. Mis tööd võõras riigis tegema hakata, sellest polnud mehel aimugi. Aktiivse inimesena pakuti Wassenaarile õige pea hotelli Kolme õe juhi kohta. Päevatöö kõrvalt kutsus Hollandi saadik Eestis Erwini appi ühele rahvusvahelise naisteklubi jõululaadale Hollandist toodud juustu müüma. Üheskoos müüdi laadakülalistele pooleteise tunniga maha pea sada kilo juustu, järgmisel aastal kahe ja poole tunniga kakssada kilo. Tuluke peas lõi põlema ning õhtuse teetassi taga otsustati abikaasaga, et alustada tuleb oma juustuäriga.

Erwin Wassenaar turunduskonverentsil Password. Foto: Marko Mumm

Täna on Erwinil Eestis kokku 17 poodi, kus saadaval pea 90 juustusorti. "Arvan, et edu saavutamisel on kõige alus personaalne lähenemine. Kõik saab alguse heast klienditeenindusest ehk teenindaja, kes inimesega suhtleb, peab olema motiveeritud,“ sõnab Wassenaar ja lisab, et mida väiksem ettevõte on, seda loovam tuleb olla - väga täpselt peab teadma, kuhu oma raha paigutada.

Laval räägib Wassenaar mitmetest saladustest, kuidas nemad oma väikefirmas raha loevad - üheks selliseks kokkuhoiukohaks on viimase hetke reklaampakkumised meediafirmades. "Me kasutame seda võimalust väga palju. Kui reklaamipakkujad helistavad ja pakuvad hea hinnaga viimase hetke pinda, võtame selle kohe ning saame neile anda juba varem igaks juhuks valmis kujundatud reklaamid.“

Wassenaari enamatest nippidest saab pikemalt lugeda 27. märtsil Äripäeva vahel ilmuvast erilehest Password.