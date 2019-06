Funderbeam sai lisapanuseid Aasiast ja Suurbritanniast

Oma platvormiga kapitali ja start-up'e ühendav Funderbeam kaasas 4,5 miljonit dollarit, et arendada lõpuks välja ka kauplemiskeskkond ning laieneda Aasias, Suurbritannias ja Kesk-Euroopas.

Tallinna börsi endise juhi Kaidi Ruusalepa loodud idufirma Funderbeam on lõpuks lähemal kauplemisplatvormi loomisele. Foto: Andras Kralla

"Me ei ole enam selles faasis, et me otsime oma kohta finantssektoris või üldse start-up-maastikul, vaid me teame täpselt, mida tegema peab,“ rääkis Funderbeami juht Kaidi Ruusalepp ja märkis, et uus investeering on mingis mõttes nende järgmiste sammude kinnitus.