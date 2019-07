Ehituse jahtumine jätab Soomes osa inimesi tööta

Foto: Andras Kralla

Soome jahtub ehitussektor ähvardab ka riigi tööhõive taset kukutada: „Järgmisel aastal läheme miinusesse,“ ennustab ehitusfirmade liidu Rakennusteollisuus RT peaökonomist Jouni Vihmo.

Just ehitus toetas võimsalt seda, et Soome saavutas 72protsendilise tööhõive taseme eesmärgi – Juha Sipilä peaministriks oleku ajal on valdkonda loodud 30 000 uut töökohta, kirjutas Kauppalehti.