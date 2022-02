Uudised

Raadiohommikus: rohepöörde sisu ja hind, mainekaotus olümpial, uus esisots

Nädala esimeses raadiohommikus saame lähemalt tuttavaks Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uue juhi Vivian Loonelaga, kes varem töötas Brüsselis, olles 2019. aastast rohelepet koordineeriv kõneisik.

Räägime Euroopa Komisjoni värskest taksonoomiaideest ehk kuidas erainvesteeringuid hakatakse kliimaneutraalsuse eesmärgil suunama. Kas ja milliseid uusi regulatsioone ja nõudeid peab ettevõtja lähiajal pelgama? Kas ongi nii, et Saksamaa saab gaasi- ja Prantsusmaa tuumaenergia ning see kõik on roheline?

Vivian Loonela on töötanud komisjoni endise asepresidendi Andrus Ansipi kabinetis, juhtides tööd EL-i küberturvalisuse valdkonnas.

Laupäeval valis sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu erakonnale uue juhi. Kandidaate oli kaks: Riina Sikkut ja Lauri Läänemets. Võitja ehk Lauri Läänemets tuleb stuudiosse rääkima, mida peab praegu üsna tagasihoidliku reitinguga erakond ette võtma, et aasta pärast riigikogu valimistel mitte põruda.

Mitmed maailma suurfirmad eesotsas Coca-Colaga seisavad silmitsi üleilmse terava avaliku kriitikaga seoses Pekingi OMi toetamisega. Poliitika ja ettevõtluse seosed üleilmastunud maailmas ning ettevõtete maine on teema, mille võtame vaatluse alla koos ajakirjaniku, turunduskonsultandi ja ettevõtja Hando Sinisaluga.

Algav nädal toob rohkelt tulemusi nii Tallinna börsilt kui maailma väärtpaberiturgudelt. Vaatleme koos börsitoimetuse ajakirjaniku Simo Sepaga milliseid uudiseid peaks investor algaval nädalal silma peal pidama. Toome juba hommikul kuulajani ja kommenteerime Elmo Rendi jaanuari müügitulemusi.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00-11.00 "Alustava ettevõtja A&O". Paljud meist on kokku puutunud ebamugavusega, kus digitaalsete allkirjade kogumiseks tuleb ühte konteinerit e-maili teel mitmeid kordi edasi-tagasi saata.

Sealjuures puudub ülevaade, kellel on dokument allkirjastamata. Lisaks ei saa DigiDocis ühtegi dokumenti korrigeerida. Uus platvorm 1DOX soovib, et see ebamugavus oleks ajalugu. Selle eesmärk on säästa aega digitaalsete allkirjade kogumisel, meeldetuletuste saatmisel ning dokumente saab muuta leheküljelt lahkumata ja Microsoft Office’i tarkvara omamata. Platvormi eelistest räägib saates 1DOX esindaja Argos Kracht.

Vestlust juhib Mark Kitajev.

11.00-12.00 "Kuum tool". Ettevõtja Enn Veskimägi räägib, mida ta arvab sõjaohust, milliste probleemide käes vaevlevad ettevõtted ja miks ta kutsus just maksuameti endise juhi, viimastel aastatel Eestist ära olnud Marek Helmi juhtima mööblitootjat Standard.

Saadet juhib Marge Ugezene.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on külas auto- ja teistele tööstusharudele metalltooteid ja juhtmeköidiseid valmistava AQ Groupi lehtmetalli ja plastiku ärisuundade juht Ragnar Koppel, kellega räägime nii aktuaalsetest probleemidest, aga ka temast kui juhist, kes on juhtinud nii tehaseid Eestis kui Hiinas. Milline pilt vaatab vastu toormeturgudelt? Milline juht on Ragnar Koppel? Kuidas olla hea ärijuht ja samal ajal ka inimeste juht? Mis saab Eesti tööstusest? "Orgaaniline areng Eesti tööstuses jätkub ja ma ei näe, et Eestist saab vaid IT-tiiger või ükssarvikute keskus. Tööstus on siin, et olla ja jääda," ütleb kogenud tööstusjuht.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Kullafond". Äripäeva raadio igihaljaste saadete sarjas kuulame sel korral esimest korda kolm aastat tagasi eetris olnud saadet "Arvude taga", mis käsitles rahvastikuprognoosi, mille järgi kahaneb Eesti elanikkond järgmiste kümnenditega 1,2 miljonini. Prognoos on senisest optimistlikum, aga sellega muutused ei piirdu.

Miks inimesi vähemaks jääb ja mida saab prognoosist veel välja lugeda ning milliseid väljakutseid see ettevõtjaile ja poliitikuile esitab, seda aitasid saates selgitada prognoosi üks autoreid statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalosakonna juhtivanalüütik Alis Tammur ja Tallinna Ülikooli rahvastikuteaduse professor Allan Puur. Saatejuht oli Rivo Sarapik.

