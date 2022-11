Uudised

Äripäev

11. november kell 15:00 Jaga lugu:







Eluasemelaenude intressid langevad, euribor tõuseb

Kuue kuu euribor on ületanud 2,3 protsendi piiri, eluasemelaenude intressimarginaalid on keskpanga teatel pisut alanenud. Foto: Erik Prozes

Kuigi keskpanga statistikast võib jääda mulje, et lisaks kerkivale euriborile tõusevad ka pankade marginaalid, on eluasemelaenude marginaalid pisut alanenud.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman teatas pressiteate vahendusel, et hoolimata ootusest, et euribori tõusu tulemusel hakkavad pangad oma laenumarginaale uute laenude taskukohasemaks muutmiseks alandama, on reaalsus vastupidine.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev