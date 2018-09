Miks lahkuvad inimesed Narvast?

Ainult tellijale

Kuna Narva on oma arengult endiselt murdepunktis ning palju on veel saavutada, lahkuvad inimesed sealt teadmatuse tõttu tuleviku suhtes – seda hoolimata arengutest ettevõtluses ning kasvavatest palkadest, kirjutavad statistikaameti juhtivanalüütikud Kaja Sõstra ja Jaan Õmblus.

Viimased 17 aastat on Narva rändesaldo olnud negatiivne ning koos loomuliku iibega kaotas piirilinn eelmisel aastal 1033 elanikku.

Inimesed lahkuvad Narvast, kuid mis on selle põhjus? Vastuse leidmiseks on oluline analüüsida ka elanike sissetulekuid. Viimase kümnendi jooksul on Narva linnas palgatöötajate kuu keskmine brutotulu kasvanud 489 eurolt 2007. aastal 890 eurole 2017. aastal ehk 82 protsenti. Samas on oluline rõhutada, et 2007. aastal oli Narvas brutotulu saajaid 26 188 ning 2017. aastaks oli nende arv kahanenud 18 610ni. Siinkohal on võimalik tõstatada mitu analüütilist küsimust. Näiteks, kas brutotulu kasv tuleneb vähenenud töötajate arvust, millest tingituna konkurents tööjõule kasvab ja selle tulemusena suurenevad ka makstavad palgad? Või on brutotulu kasvul muud põhjused, kuid vaatamata tulude kasvule ei ole inimeste lahkumine Narvast pidurdunud? Või on Narvas tekkinud olukord, kus edukad on teatud hulk ettevõtteid, nende firmade töötajatele makstakse head palka, kuid neisse ettevõtetesse "mittemahtunud" töötajatel linnas midagi töist ette võtta ei ole?

2007. aastal oli Narvas 20 ja enama hõivatuga ettevõtteid 115, üle-eelmiseks aastaks oli nende arv langenud 71ni. 2007. aastal töötas sellistes ettevõtetes kokku 10 955 inimest ehk 95 inimest ettevõtte kohta, 2016. aastal 4199 inimest ehk 59 inimest ettevõtte kohta. Seega kümne viimase aasta jooksul on suurte ettevõtete arv Narvas vähenenud ning vähenenud on ka neis keskmiselt töötavate inimeste arv.