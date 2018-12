Miks me kõiki inimesi jälitame?

Kas teadsite, et riik kohustab sideettevõtjaid säilitama aasta jooksul iga inimese mobiili asukoha, kellega ta telefonitsi on suhelnud ning palju muid andmeid? Neid andmeid hoiavad küll teenusepakkujad ise, aga riigil ja teistel on neile andmetele üpris lihtne ligi pääseda, kirjutab Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja Kari Käsper.

Kari Käsper.

Paljudel juhtudel pääseb neile ligi isegi kohtu loata ning ettevõtted ei saa andmete edastamisest keelduda. Ligipääs on tagatud püsiva elektroonilise ühendusega, mille puhul on vähe läbipaistvust.