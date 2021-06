Väikeinvestori eksperiment: kuidas seitse aastat varem kodulaenukoorem õlult visata

LHV Pank Foto: Liis Treimann

Möödunud aasta kevadel maandus mu meilipostkasti ahvatlev pakkumine. Ei, see polnud miljoneid eurosid pakkuv vigases eesti keeles kirjutatud Aafrika petukiri, vaid LHV panga maksepuhkuse pakkumine. Kõlama jäi kirja innukas toon ja märksõnad: tasuta, kiire, mugav ning küsimusi ei esitata.

Pikas ja põhjalikus kirjas innustati kliente ennetavalt kodulaenu maksepuhkust võtma kui neile tundub, et nende tööandja võib koroonakriisis hätta sattuda. Samuti meenutati, et maksepuhkusega ei kaasne kliendile kulusid ega lepingu muutust ning et maksepuhkust on mugav taotleda internetipangas.