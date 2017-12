Kas 2018 on aktiivse fondijuhi aasta?

Varajuhtimisfirma Natixis Investment Managersi küsitlus 500 institutsionaalse investori seas näitas, et 76 protsenti vastanutest eelistab aktiivset fondijuhtimist volatiilsuse suurenemise tõttu.

Küsitlusest selgub, et ajalooliselt väike volatiilsus on osaliselt passiivsetesse fondidesse voolanud raha tagajärg. 59 protsenti vastajaist pidas seda probleemiks ja 63 protsenti leidis, et passiivse investeerimise kasv on järsult suurendanud aktsiate väärtust.