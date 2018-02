Turgudel kahe aasta halvim nädal

Karuturul ligi 100 ettevõtet S&P 500 indeksi pooletuhandest ettevõttest on karuturule jõudnud 96 (vähemalt 20protsendiline langus eelmisest tipust). Ainult 88 ettevõtet on odavnenud alla 10 protsendi.

Ebanormaalsus või normaalsus?

Mitu tuntud investorit on öelnud, et keskpankade toe kadumine tõmbab vaiba jalge alt nendel, kes on liiga rahulolevaks ja enesekindlaks muutunud.

Nende investorite seas on näiteks Bleakley Financial Groupi investeeringute juht Peter Boockvar ja Deutsche Banki ökonomist Torsten Slok. Nad ütlevad, et praegu turul toimuv ei ole ebanormaalne, vaid normaalne. Investorid on lihtsalt pideva poputamisega ära harjunud.

„Föderaalreserv püüab rahapoliitikat normaliseerida, aga nende tegevuse normaalne kõrvalprodukt on see, et ka varade allokatsioon normaliseerub,“ ütles investeerimisfirma EAB Investment Groupi strateeg Arnim Holzer MarketWatchile.

USA riigivõlakirjade tootlus on järsult tõusnud ning see tähendab, et võlakirjad muutuvad investorite jaoks atraktiivsemaks. Võlakirjade hinnad ja tootlus liiguvad vastassuunaliselt.

Föderaalreserv plaanib tänavu tõsta intressimäärasid kolmel korral ning samal ajal müüakse turule tagasi USA riigivõlakirju. Palgakasvu kiirenemine on tekitanud investorites kartust, et inflatsioon kiireneb ja see sunnib Föderaalreservi intresse veelgi kiiremini tõstma.