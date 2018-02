Bild: Daimler võis heitgaasiteste petta

Daimler võib olla kasutanud tarkvara selleks, et aidata osal oma mudelitel läbida Ühendriikides heitgaasiteste, teatas Saksamaa väljaanne Bild.

Bildi ajakirjanike allikaks on USA uurijate dokumendid, mis pole avalikkusele kättesaadavad. Seal kirjutati, et autodest leiti mitmesuguseid tarkvara funktsioone, mis võisid aidata diiselautodel heitgaasiteste läbida.

Nende hulgas on ka tarkvara nimega Bit15 – midagi kindlat ei ole, aga seda võidi kasutada selleks, et lülitada pärast 26kilomeetrist sõitu heitgaaside puhastussüsteem välja.

Daimler teatas, et praegust uurimist nemad ei kommenteeri. Samas tõdeti, et ametivõimudega on koostööd tehtud juba rohkem kui kaks aastat.

Daimleri aktsia on täna Frankfurdi börsil langenud 2,1 protsenti, 71 euroni. Daimler on Mercedes-Benzi emafirma.