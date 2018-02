Börs: keskpanga protokoll muutis indeksite suunda

Kolmapäeval püsisid USA aktsiaindeksid üpris kindlal tõusuharjal kuni föderaalreservi jaanuarikuise protokolli avaldamiseni, sest selle järel asus 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus jõudsalt kasvama.

Kolmapäeval avaldatud föderaalreservi protokoll andis ülevaate keskpanga 31. jaanuari kohtumisel arutatud teemadest ning seal esitatud seisukohtadest. Ühest küljest võis aimata, et vabaturu komitee on baasintressimäärade tõstmise vajalikkuses üha enam veendunud, ent teisalt on otsuste praegune tempo börsidele üsna harjumuspärane. Samal on Ühendriikide riigikassa korraldamas aga ka tohutut, 260 miljardi dollari suurust võlamüügi lainet. Nende uudiste valguses sööstis Ühendriikide 10-aastaste võlakirjade tootlus nelja aasta kõrgeima, 2,957% tasemeni, mistõttu pidid aktsiaturud toime tulema tugeva müügisurvega.