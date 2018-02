Uuring: USA aktsiaturud pole mullis

Pärast Donald Trumpi valimisvõitu alanud aktsiaturgude kiirel tõusule ei ole klassikalise aktsiamulli karakteristikuid, selgub uuest uuringust, vahendab MarketWatch.

Uuringu tegi tuntud ökonomist Olivier Blanchard, kes on varasemalt töötanud ka Rahvusvahelises Valuutafondis. Blanchardi sõnul on üleüldine majandusaktiivsus ja majanduspoliitika ebakindluse vähenemine peamised põhjused, miks aktsiaturud tõusevad. See on põhjus, miks investorid ootavad tulevikus kõrgemaid dividende.

Oma osa mängis ka Donald Trumpi maksuplaan. Puuduolev faktor on aga see, et investorid on valmis aktsiate eest maksma fundamentaalsest tasemest kõrgemad hinda.

Blanchard ütles, aktsiate riskipreemia on alates presidendivalimistest vähenenud, aga see on praegu eelmise kümnendi keskpaiga tasemel.

„Aktsiapreemia vähenemine on olnud küllaltki väike. Eelmise aasta lõpus ei olnud see ajaloolisi standardeid vaadates väga madal,“ rääkis Blanchard. „Teisisõnu, kui USA aktsiaturud on olnud mullis, siis see näitaja pole olnud üldse suur.“

Uuringus kirjutati, et selle aasta jaanuaris toimunus ligi 6 protsendiline tõus kätkes endas siiski teatud mulli elemente, mis pani turud ka veebruari alguses kukkuma.