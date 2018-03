Turgude optimism taastub

Nii Aasia kui ka Euroopa turud tõusid, sest investorid on pärast Ühendriikide reedest tööturu raporti optimistlikud, vahendab Bloomberg.

Euroopa Stoxx Europe 600 indeks kallineb täna juba kuuendat päeva järjest, mis on pikim tõus alates oktoobrist. Aasia-Okeaania regiooni aktsiad kallinesid samuti. Ühendriikide aktsiaturud on eelturul plussis.

Tugevad majandusandmed on andnud turgudele järjekordse põhjuse, miks üheksa aastat kestnud pulliturg peaks globaalsel aktsiaturul jätkuma. Sellel nädalal tulevad tähtsad Hiina majandusandmed ning USAs avaldatakse inflatsiooni ja jaemüügi numbrid.

„Meie kliendid on jätkuvalt optimistlikud,“ ütles investeerimisfrima TD Ameritrade Singapore’i tegevjuht Chris Brankin. „Investorid on kasutanud langust, et aktsiaid juurde osta. Me arvame, et pulliturg jätkub.“

Stoxx Europe 600 indeks on täna tõusnud 0,5 protsenti, S&P 500 futuurid on lisanud 0,4 protsenti. MSCI Aasia-Okeaania indeks kallines 1,6 protsenti, mis on regiooni jaoks viimase 16 kuu suurim tõus.