Halb enne USA IPOdelt

Kaspar Allik 16. märts 2018, 15:15

Aktsiate esmapakkumised USA börsil viitavad halvale endele, nimelt oli üle kolme neljandiku börsile tulnud ettevõtetest kahjumis.

Selle näitaja poolest jõuab Ameerika Ühendriikide IPO-turg lähedale tehnoloogiamullile aastal 2000.

Lõppenud aastal USA turul aktsiate esmapakkumise teinud ettevõtetest oli 76 protsenti kahjumis. Viimati oli see näitaja nii kõrge aastal 1999, jäädes alla vaid aastale 2000, mil kahjumis olid 81 protsenti IPO teinud firmadest.

Põhisüüdlaseks on biotehnologia ettevõtted, kelle IPOde puhul olid 97 protsenti ettevõtetest kahjumis, selgub Jay R Ritteri uuringust Florida Ülikoolis. Järgnevad tehnoloogiaettevõtted 83 protsendiga. Samuti on üllatav, et kõigi teiste puhul on protsent 57 juures, mis on selle näitajaga kõigi aegade kõrgeim.

Ka sel aastal jätkuvad kahjumis olevate ettevõtete IPOd, järgmisena on turule oodata näiteks Spotifyd.