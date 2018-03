Rihanna saatis Snapi aktsia langusesse

Laulja Rihanna postitus saatis Snapi aktsia 4% suurusesse langusesse, kirjutab CNBC.

Nimelt pahandas Rihannat sotsiaalmeediakeskkonnas Snapchat levinud mängu “Kas sa pigem…” (“Would you rather?”) reklaam. Nimelt küsiti mängu tutvustavas reklaamis, kas nad pigem “annaksid Rihannale vastu vahtimist” või “lööksid Chris Browni (kes on samuti laulja – toim) näkku”. Selle kõige juures on märkimisväärne, et Brown jäi 2009. aastal süüdi Rihanna peal füüsilise vägivalla kasutamises. Nad olid samal ajal ka paar.

Rihanna teatas oma Instagrami kontol, et ei mõista säärast reklaami. Ta lisas, et seesugune reklaam toob tähelepanu koguvägivallale ning Snapchatil peaks seepärast häbi olema.

Snap on reklaami eest vabandanud ning nimetas seda vastikuks.

Tehnoloogia uuringutega tegeleva ettevõtte GBH Insights strateegiajuht Daniel Ives ütles, et sotsiaalmeediakeskkonnad on endiselt hädas kahtlaste ja sageli solvavate reklaamidega, mis keskkonna mainet ohustavad. Mitmed sotsiaalmeediakeskkonnad kasutavad reklaamiplatvorme, mis lasevad reklaamil nii-öelda eetrisse minna ilma, et keegi reklaami sisu otseselt kontrolliks.

Viimane kord, mil Snapchat aktsia langes, oli keskkonna ühe aktiivsema kuulsusest kasutaja Kylie Jenneri sapine märkus keskkonna uuenduse kohta. Toona langes Snapi aktsia telekuulsuse sõnavõtu peale suisa 6%.