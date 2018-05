Börs: tehnoloogia tõmbas kaasa

Rohkelt tähelepanu pöörati mai esimesel päeval kahtlemata Apple'ile (+2,32%), mis avaldab oma esimese kvartali kasuminumbrid õige varsti pärast turgude sulgumist. Üldiselt on vaatlejate ootused kõrged, kuid mõnede analüütikute hinnangul annavad Apple'i tootmispartnerite hiljutised majandustulemused märku sellest, et nõudlus iPhone X nutitelefonide järgi on selgelt kahanenud.

Lisaks Apple'i kallinemisele ärgitasid tehnoloogiasektori tõusu ka Alphabet (+2,18%) ja Microsoft (+1,58%) ning kiibitootja AMD (+2,30%).

Dow Jonesi indeksi kolmanda languspäeva üks põhjustaja oli Boeing (-1,21%), mis andis sedapuhku teada soovist soetada lennukite masinaosade tootja KLX (-8,60%). Plaan pole investoritele just meeltmööda, sest see suurendaks Boeingu võlakoormat tervelt miljardi dollari võrra.