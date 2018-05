Itaalia kaos kandus väärtpaberiturgudele

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Erakorralisteks parlamendivalimisteks valmistuvas ning märtsist valitsuseta Itaalias kasvab poliitiline ebastabiilsus, mis raputab nii eurot kui ka kogu maailma väärtpaberiturgusid.

Samuti mõjutavad Itaalia poliitilised arengud Euroopa ja USA aktsiaturge. Nii olid lõunase seisuga kõik suuremad Euroopa börsiindeksid ehk inglaste FTSE 100, sakslaste DAX, prantslaste CAC 40 ja Euroopa börsiindeks Stoxx 600 vastavalt 1,18; 1,2; 1,17 ja 1,24 protsendiga punases. USA turgudele ennustavad miinust futuurid, mis on samuti üle poole protsendi oma väärtusest kaotanud. Kõige rohkem on aga täna oodatult miinuses Itaalia enda börsiindeks FTSE MIB, 2,87 protsendi võrra.

Segadus jätkub

Kuna Itaalia valitsuse võlg ulatub 2 triljoni euroni ning populistlikud Viie Tähe Liikumine ning Põhja Liiga on lubanud hoolimata presidendi vetost Savona rahandusministriks saamist edasi toetada, ei pruugi presidendi sammust piisata - kasvav poliitiline pinge võib viia ikkagi uute valimisteni. „Seetõttu on presidendi sammust tekkinud usk, et asjad lähevad paremaks, asendunud paanikamüügiga,“ sõnas Frankfurti DZ Banki analüütik Rene Albrecht. „Seda eelkõige seetõttu, et Põhja Liiga on lausa uute valimiste hinnaga valmis Savonast kinni hoidma.“

Uute valimiste korral suudaks Viie Tähe erakond ning Põhja Liiga tõenäoliselt taas oma edu korrata ning parlamendis enamuse saavutada. „See tähendaks, et tekib valitsus, kes kulutab rohkem kui teenib, mis on teravas vastuolus Euroopa Liidu reeglitega,“ nentis Albrecht.

Tasakaalust nihkuda võiv eelarve teeb muret ka Moody'sele, kes ähvardas riiki krediidireitingu langetamisega, kui populistid peaksid selle fiskaalse olukorra ohtu seadma.

Savonas nähakse aga ohtu Euroopa stabiilsusele seetõttu, et ta on tugevalt ühisvaluutat kritiseerinud - tema hinnangul võimaldavat euro Saksamaal teistele liikmesriikidele reegleid dikteerida. Lisaks on tõenäoline, et Savona lõpuks ikkagi valitsusse ka pääseb, sest Cottarelli, kellele on euro toetajana küll praegu antud valitsuse moodustamise mandaat, ei pruugi saada parlamendi enamuse heakskiitu – enamus on ikkagi nimetatud kahe populistliku partei käes.