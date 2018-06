EfTEN plaanib uut aktsiaemissiooni

Seni EfTEN Real Estate Fund III poolt börsilt kaasatud raha on leidnud rakendust ja fond kavatseb enne aasta lõppu tulla turule uue aktsiaemissiooniga.

EfTEN Real Estate Fund III AS plaanib 2018. aasta neljandas kvartalis korraldada uue aktsiate emissiooni, mille käigus emiteeritavad uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2019 majandusaasta eest.

"Käesolevaks ajaks on EfTEN Real Estate Fund III AS investeerinud kogu senini kaasatud omakapitali, 34,6 miljonit eurot, välja arvatud 1,1 miljonit eurot, mis on suunatud Hortese Tähesaju aianduskeskuse rajamiseks. Nagu fondi viimased tehingud näitavad, on hoolimata Balti ärikinnisvaraturu kõrgest hinnatasemest võimalik leida häid riski ja tulu suhtega investeerimisobjekte, mis sobivad fondi investeerimisstrateegiaga," ütles fondi juhatuse liige Viljar Arakas börsiteate vahendusel.