Soome börsi suurimat dividenditootlust oodatakse Tallinkilt

Tallinki dividenditootlus kerkib tänavu ootuste järgi üle 11 protsendi. Foto: Andras Kralla Jaga lugu:

Helsingi börsil on kümme ettevõtet, kellelt odatakse üle 7 protsendi ulatuvat dividenditootlust, selle tabeli tippu paneb Kauppalehti Tallinki.

Analüütikute ootuste järgi tuleb suurim dividenditootlus Tallinkilt, selle sisse on arvestatud nii dividend kui ka aktsiakapitali vähendamine. Eeldatavasti maksab Tallink tänavu dividendi 0,05 eurot aktsia kohta ja sellele lisaks aktsiakapitali vähendamisena 0,07 eurot aktsialt ehk kokku 0,12 eurot aktsia kohta. Kui nii läheb, jagab Tallink investoritele kokku 80 miljonit eurot. Dividenditootluseks kujuneb 11,59 protsenti.

Järgmisel nädalal hakkavad ettevõtjad vaikselt välja tulema dividendiettepanekutega, suurtest Soome börsi firmadest annavad tulemused esimesena teada liftitootja Kone ja telekomifirma Telia.

Kauppalehti meenutab, et Tallinki elu Helsingi börsil pole olnud just meelakkumine, 3. detsembril Helsingi börsil kauplemist alustanud aktsia hind on langenud üle 9 protsendi. Helsingi börsi indeks on selle ajaga mõnikümmend punkti tõusnud.

Analüüsikeskuse Inderes hinnangul tahab Tallink olla pikaajaline ja kindel dividendimaksja, investori poolt vaadates on probleemiks aga see, et ettevõte ei ole selgelt välja öelnud oma kasvu- ja kasumieesmärki.

Tallink on teatanud, et püüab aktsionäridele maksta vähemalt 0,05 eurot dividendi aktsia kohta.

Inveres ennustab, et eelmise aasta tulemuse pealt jagatava dividendi tootlus kerkib kõrgele, aga edaspidi alaneb see 5 protsendi lähedale. Viimasel kolmel aastal on tootlus jäänud alla 3 protsendi.

Helsingi börsil on terve hulk ettevõtteid, keda tuntakse heade ja isegi erakordsete dividendimaksjatena. Eelmisel aastal oli Norde dividenditootlus 7 protsenti, meenutab Kauppalehti. Sel aastal ootavad analüütikud Nordealt 8,95 protsendi suurust dividenditootlust. Dividendi oodatakse 0,70 eurot aktsia kohta, eelmisel aastal oli see 0,68. Sellisel juhul kuluks Nordeal dividendimakseteks üle 2,8 miljardi eurot.

Üle 8 protsendi ulatub dividenditootlus ka tekstiilitootjal Marimekko, kes on rääkinud 1,25 euro suurusest lisadividendist seoses peakontori müügiga. Marimekko dividenditootluseks oodatakse 8,26 protsenti.