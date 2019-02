Tallinna Sadama aktsiale jäi ostusoovitus

Swedbank analüüsis oma blogis Kukkur Tallinna Sadama neljanda kvartali tulemusi, mille põhjal on oodata kruiisireisijate arvu kasvu ja kaubamahu langust.

Mereilma hallus ei takista Tallinna Sadama aktsia kasvamist, Swedbanki hinnangul on aktsiahinna õiglase väärtuse saavutamisel veel ligi 9% tõusuruumi. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Swedbanki hinnangul on oodata veeremi ja konteinerite mahu kasvu.

"Ootame, et reisijate maht kasvab sel aastal kokku 1% eelmise aastaga võrreldes. Kuna meie hinnangul saavutati vedellasti mahu kasv eelmisel aastal peamiselt tänu lühiajalistele lepingutele, mille kordumist me 2019. aastal ei oota, siis ootame, et vedellasti maht kahaneb 2018. aasta 8,8 miljonilt tonnilt 7,5 miljonile tonnile," toob esile Swedbanki analüütik Marek Randma. Vedellasti mahu languse korvab Swedbanki hinnangul kasv veeremi ja konteinerite mahus. Kokku on oodata 4%-list kaubamahu langust.

"Meie ootuste järgi kaupleb Tallinna Sadama aktsia 13x 2019 hinna/kasumi suhtarvu P/E juures ja meie dividendiootuste järgi on Tallinna Sadama dividenditootlus 5,6%. Jätsime peale reisijate ja kaubaveo mahu avaldamist Tallinna Sadama aktsia hinnasihi 2,3 eurole ning säilitasime ostusoovituse," kirjutas analüütik.

Aktsiate esmakordsest emiteerimisest börsil peale on Tallinna Sadama aktsia hind tõusnud 24%, aktsia kaupleb praegu 2,11 euro tasemel.