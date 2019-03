Suurtehing makseteenuste firmade seas

Worldpay esindus Money 2020 konverentsil Las Vegases 2017. aasta oktoobris. Foto: Scanpix/REUTERS/Steve Marcus

USA firma Fidelity National Information Services (FIS) maksab 35 miljardit dollarit, et osta ära Worldpay. Tegemist on suurima tehinguga kasvavas elektrooniliste makseteenuste tegevusharus, vahendab Reuters.

FISi ostutehingu väärtuseks koos Worldpay võlakoormusega on 43 miljardit dollarit. Worldpay aktsionärid saavad ühe aktsia eest 0,9287 FISi aktsiat ning 11 dollarit rahas, mis teeb kokku 112,12 dollarit. See tähendab ligikaudu 14% suurust preemiat Worldpay aktsia reedese sulgemishinnaga võrreldes. Täna on Worldpay aktsia 8,4% plussis, kaubeldes 107 dollari juures.

Uues ettevõttes on FISi aktsionäride osalus 53% ning Worldpay aktsionärid jäävad 47% omanikeks.

FISi ostutehing tuleb vaid veidi rohkem, kui aasta pärast seda, kui USA ettevõte Vantiv ostis 10,63 miljardi dollari eest toonase Briti firma Worldpay, mis kuulus Royal Bank of Scotlandile. Peale ostutehingut muutis Vantiv oma nime Worldpay’ks.

“Tegemist on kiiresti muutuva tegevusharuga ning FIS oli surve all, kui Fiserv ostis jaanuaris First Data,” ütles üks lähedal seisev allikas Reutersile. Allikas lisas, et tehingu peamiseks initsiaatoriks oli Worldpay tegevjuht Charles Drucker.

“Meie kiiresti muutuvas tegevusharus loeb suurus,” ütles FISi tegevjuht Gary Norcross tehingu kommentaariks.

“Tuues kaks firmat kokku annab see suurenenud firmale väga tugeva positsiooni strukturaalsest kasvust osa saamiseks digitaalsete maksete vallas. Nad suudavad pakkuda klientidele laiemat tooteportfelli,” ütles Reutersile AJ Belli investeeringute juht Russ Mould.