Ühendriikide tootlikkus tõusis järsult

USA tootlikkus tõusis aasta lõikes viimase 9 aasta kiireimas tempos. Foto: Reuters

Ühendriikide töötajate tootlikkus kasvas esimeses kvartalis tublisti, mis annab USA majanduse kohta hea signaali, vahendab MarketWatch.

Ühendriikide töötajate tootlikkus suurenes esimeses kvartalis 3,6 protsenti (võrreldes eelmise aasta sama ajaga), teatas valitsus neljapäeval. Tegemist on suurima tõusuga alates 2014. aasta sügisest. MarketWatchi küsitletud ökonomistid ootasid tõusuks 2,9 protsenti.

Kuni viimaste kuudeni on tootlikkus olnud küllaltki nõrk ning varjutanud ka majanduse taastumist 2008. aasta finantskriisist. 2007. aastast alates on tootlikkus kasvanud keskmiselt 1,3 protsenti aastas. Pärast teist maailmasõda on kasv olnud keskmiselt veidi üle 2 protsendi.

Viimase 12 kuu jooksul on tootlikkus suurenenud 2,4 protsenti, mis on kiireim kasvutempo alates 2010. aastast.

Kõrgem tootlikkus on majanduse pikaajaliseks arenguks väga tähtis – see võimaldab majanduskasvul kiireneda ilma, et inflatsioon üleliia kiireneks.