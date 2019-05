Selgus Buffetti juhitud Berkshire'i osalus Amazonis

Berkshire Hathaway on sisenemas kasvuettevõtetesse. Foto: Reuters/Scanpix

Miljardärist investori Warren Buffetti juhitud konglomeraat Berkshire Hathaway teatas kolmapäeval, et nende osalus e-kaubandusettevõttes Amazon on väärt 861 miljonit dollarit.

Buffett andis ostust teada kuu alguses CNBC-le antud intervjuus, kus ta tõdes, et „on olnud fänn ja on olnud idioot, et varem ei ostnud". Ühtlasi on Berkshire’il koos Amazoni ja JPMorgan Chase'i pangaga tervishoiuettevõte nimega Haven.