Börse kõigutas tänaöine Iraani rünnak USA baasidele Iraagi pinnal

Aasias ja USA aktsiafutuurid pöördusid punasesse ja toornafta hind tõusis kõrgeimale tippu pärast Iraan õhurünnakut USA õhuväebaasidele, kuid taastusid hiljem, kui Iraan kinnitas, et rünnak ei tähenda sõda ja USA president Donald Trump kuulutas, et kõik on hästi, kirjutab Bloomberg.

Turud alustasid kukkumist peale raketirünnakuid, kuid rahunesid peale USA ja Iraani kinnitust, et praeguseks on vaenutegevusega kõik. Foto: AP / Scanpix

Peale raketirünnakut langesid S&P 500 indeksifutuurid 1,7%, Jaapani aktsiad langesid ühel hetkel koguni 2,4% ja New Yorgis tõusis toornafta hind 4,7%. Kulla hind ületas 1600 dollari piiri untsi eest esimest korda pärast 2013. aastat. Mõlema vaenupoole kinnitused, et sõjategevusega on praeguseks asi ühel pool, tõi aga kaasa taastumise turgudel. Samalaadne volatiilsus oli juba eelmisel reedel peale Iraani kindrali tapmist ja esmaspäeval, kui Iraan kuulutas kättemaksu. Veel tõi kõikumist teade Boeing 737 lennuki allakukkumisest Iraani peale startimist, kuid info, et tegemist oli tehnilise probleemiga, rahustas turge.