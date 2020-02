Esimene miljard: Twitter rallib

Sotsiaalmeediaplatvorm Twitter jõudis esimest korda miljardidollarilise kvartalikäibeni ning aktsia tõusis börsipäeva lõpuks 15%.

Twitteri müügitulu kasvas neljandas kvartalis 11%, 1,01 miljardi dollarini. Suur teene oli sellel reklaamil, sest see kasvas 12%, 885 miljoni dollarini. Andmete litsentseerimisest ja kõrvaltegevustest sai Twitter juurde omakorda 123 miljonit dollarit. Käibest kiiremini kasvasid kulud: 22% ehk 854 miljoni dollarini, nii et joone alla kirjutas kontsern neljandas kvartalis 119 miljonit puhakasumit. Seda on poole vähem kui aasta tagasi. Kasum aktsia kohta ulatus 15 sendini.