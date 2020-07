Euroopa aktsiaturud tõusuteel

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud on täna tõusuteel, kõige paremini on läinud tsüklilistel aktsiatel. Investorid loodavad, et peagi saabuv tulemuste hooaeg aitab optimismi tõsta, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna kerkinud 0,5 protsenti, 368 punktini. Pangad, autotootjad ja energiasektor on tõusnud 1–2 protsenti.