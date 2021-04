UPS ostab 10 elektrilennukit

UPS sõlmis kokkuleppe Beta Technologies´ga ostmaks 10 elektrilennukit. Foto: Reuters/Scanpix

Rahvusvaheline logistika ettevõte United Parcel Service(UPS) on sõlminud kokkuleppe iduettevõtte Beta Technologies´ga, et osta 10 elektrilennukit, mis muuhulgas tõusevad õhku ja maanduvad vertikaalselt, vahendab Reuters.

Eesmärk on parandada pakkide kohaletoimetamise kiirust väikestel turgudel. Elektrilennukite lennuulatus küündib kuni 400 kilomeetrini ja lennukiirus on 273km/h. Kaubamaht on 635kg. UPS plaanib lennukeid kasutada eelkõige ajatundlike pakkide kohaletoimetamiseks.