Nio plaan uusi aktsiaid müüa pani aktsia kukkuma

Tegevjuht William Li jaanuaris Nio uut mudelit tutvustamas. Foto: Reuters/Scanpix

Nio teatas, et plaanib emiteerida kuni 2 miljardi dollari eest uusi aktsiaid, mis pani ettevõtte väärtuse turul langema, vahendab MarketWatch.

Nio esitas USA väärtpaberi- ja börsikomiteele avalduse müüa kuni 2 miljardi dollari eest uusi aktsiaid. Aktsiaid soovitakse müüa turuhinna eest. Nio aktsia lõpetas teisipäeval New Yorgi börsil kauplemispäeva 40,59 dollaril. See tähendab, et ettevõte võib müüa kuni 50 miljonit lisaaktsiat, olenevalt ettevõtte aktsiahinnast.

