Kas suvel võib silma laserprotseduuri teha?

Millal on aga parim aeg silmaopi tegemiseks? "Mina ütlen alati, et parim aeg on siis, kui inimene on vaimselt valmis. Mingeid aastaajalisi või kellast ja kuupäevast sõltuvaid piiranguid või eelistusi mina oma aastatepikkuse kogemusega tähele pole pannud," räägib KSA silmaarst. Üldine vanuseline sobivus on 18-45, mil silm on juba välja arenenud, miinused stabiliseerunud ning inimesed terved ja elujõulised.

Suvi on üks populaarsemaid aegu Küll aga on kindlad perioodid aastas, millal prillidest vabanemine on populaarsem ja selliseks perioodiks ongi tavaliselt kevad ja suvi. Põhjuseks mitmed elustiili ja mugavusega seotud eelised. “Väga paljud inimesed soovivad suveks oma nägemise tippvormi viia, et mugavamalt puhata või reisida. Teada on ka tõsiasi, et ilma prillide ja kontaktläätsedeta on vee- ja rannamõnud oluliselt nauditavamad, lisaks saab vabalt saunamõnusid harrastada. Ka spordi tegemist toovad paljud meie kliendid välja ühe põhjusena, miks silmad korda teha”, lausub Haavel. Silmaarst kuuleb sageli inimestelt, kuidas nad pärast silmade korda tegemist naudivad suvehommikutel ärkamist, olgu selleks siis suvilas, telgis, mõnel festivalil või vabas looduses. “Prillide või kontaktläätsede pärast pole vaja muretseda, lihtsalt avad silmad ja tervitad uut alanud päeva. Mugav ja ilus!”