Uued trendid konverentsimaailmas – mida oodatakse firmaüritustelt?

Kuigi traditsioonilised seminari stiilis tiimiüritused on jätkuvalt populaarsed, ootavad ettevõtted üritustekorraldajatelt ja ruumirentijatelt uudsemaid lahendusi. Millised on praegused levinumad trendid?

Keskkonnasäästlikkus

Leviv trend on korraldada konverentse ja seminare võimalikult keskkonnasõbralikul moel.

Üha enam soovitakse üritusi korraldada loodussäästlikumalt ja mõelda taaskasutusvõimalustele, seda nii toitlustuses kui ka ruumi kujunduses ja varustamises. Näiteks kui korraldada 100 inimesele mõeldud seminari, võib näha, et energia-, toidu-, vee- jm kulud on päris suured. Tegelikult annab aga mõne lihtsa muudatusega seda vähendada.

Meie järgime ürituste korraldamisel Meet With Purpose põhimõtet, mille eesmärk on korraldada üritusi keskkonnasäästlikumalt. Nii kasutame kohvipausidel kohalikke ja hooajalisi toiduaineid, näiteks marju, kala ja leivatooteid, ning ostame neid võimalusel väiketootjatelt.

Lisaks on oluline tekitada seminari või koolituse käigus võimalikult vähe prügi. Võimalusi on palju. Näiteks ei pea igaks kohvipausiks võtma uut tassi, vaid igale inimesele võib anda nimelise taaskasutatava topsi, mida ta päeva jooksul täidab. Paberi säästmiseks eelistame elektroonilist registreerimisprotsessi jne.



Temaatilised kohvipausid

Tavapäraste kohvipauside kõrval on oma koha leidnud ka kindla teemaga suupiste- ja kohvilauad. Teemade valikus ei ole piire – olgu selleks maalähedane kantristiil, metsaannid, kosmos või praegu aktuaalne EV100. Kindlasti tasub teenusepakkujalt küsida, milliseid võimalusi põnevuse lisamiseks on.

Lisaks võib vahelduseks kohvipauside ajal pakkuda meele virgutamiseks värskendavaid lisategevusi. Näiteks saab ühe osa seminarist teha püstiseisulaudade juures ja julgustada inimesi rohkem liikuma, pakkuda võimalust pauside ajal välja värsket õhku hingama minna. Samuti võib luua ka kohvipauside ajaks väikese puhkeala, kus saab kõrvaklappidest muusikat kuulata või miks mitte ka lühikesele onsite-massaažisessioonile minna. Olenevalt ürituse suurusest ja inimeste arvust saab lisategevusi varieerida.