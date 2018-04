Hommikuprogrammis 100miljoniline ärikvartal ja võrdse palga seadus

„Hommikuprogrammis“ tuleb juttu Fahle Pargi ärikvartalist Tallinnas, naiste ja meeste võrdse palga järelevalvesüsteemist ning statistikaameti täna avaldatavast plaanist riigi andmeteenuse ülesehitamisest, mis vähendab ettevõtetele tehtavate päringute arvu.

Intervjueeritavate seas astuvad üles Fahle Parki rajama hakkava Fausto Capitali juhatuse liige ja osanik Sven Mihailov, sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna juhataja Liina Kanter ning statistikaameti peadirektori asetäitja IT alal Andres Kukke. Intervjuu annab ka Andrus Laul, Stonewolf OÜ juhataja ja Autoettevõtete Liidu juhatuse liige, kellega räägime sellest, kas Lätis tankimine on endiselt põletav või on uusi teemasid autovedajate ette kerkinud.

Hommikut veavad Meelis Mandel ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00-12.00 "Õigusruum". Seekordses „Õigusruumis“ tuleb juttu rahvusvahelistest vahekohtutest – mis need endast kujutavad, mis on erinevused tavalise kohtuga ning miks neid võiks ettevõtjal vaja minna. Teemasid aitavad avada Eversheds Sutherlandi vandeadvokaat Anet Kaasik ning rahvusvahelise kaubanduskoja ICC Eesti rahvuskomitee volikogu esimees Tiit Tammemägi. Saatejuht on Priit Pokk.

13.00-14.00 „Arvude taga“. Räägime, kuidas statistikaamet loob uut veebiplatvormi, et vähendada infotöötlusele kuluvat aega. Milline see olema saab ja kes peamistest huvigruppidest sellest enim võidavad? Saates on statistikaameti peadirektori asetäitja IT alal Andres Kukke ning erialaliite esindab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Maarika Liivamägi ning Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Mariann Lugus. Saatejuht Liis Amor.

15.00-16.00 „Metsamajanduse hooandja“. Räägime metsa uuendamisest, mis on erametsades üha enam hoogu läinud, samas on ikka üheks takistuseks olnud istutusmaterjali kättesaadavus. Intervjuu annavad Keskkonnaameti metsauuenduse peaspetsialist Eda Tetlov ja Keskkonnaagentuuri metsaosakonna juhtivspetsialist Enn Pärt. Saatejuht Liis Amor.